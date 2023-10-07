Sivas’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için rutin olarak gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten et-süt işleme ve yumurta paketleme tesislerinde denetimlere başladı.

Denetimlere katılan İl Müdürü Seyit Yıldız “İşletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edilerek, üretilen ürünlerden mevzuata uygunluğunun kontrolü maksadıyla numune çalışmaları ve denetimlerin yanı sıra rutin gıda denetimleri aralıksız sürdürülecektir” diye konuştu.