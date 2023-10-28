Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları her kademesinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı farklı etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde; anaokulu öğrencileri hareketli gösterileri, ilkokul öğrencilerinin piyano resitalleri, koro, şiir, ingilizce ve jimnastik gösterileri sergilendi. Ortaokul kademesinde düzenlenen Cumhuriyet temalı resim yarışmasında derece yapan; 1.Alperen Aydın, 2. Begüm Zümra Özkan, 3.Nazlı Hilal Ersoy ödüllendirildi. Ayrıca zeybek ve vals gösterileri güne renk kattı.

Lise kademesinde ise müzik grubu kahramanlık türküleri söyleyip bayrak tepeye kadar 100. Yıl Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliklerde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Onur Feridun Bozyiğit, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen atamıza sonsuz şükran duyuyor Cumhuriyetimizin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.