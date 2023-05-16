Sivas’ta 2017’de 8 bin 954 olan canlı doğan bebek sayısı 2022’de ise 6 bin 674’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta canlı doğan bebek sayısının son yıllarda sürekli düştüğü dikkatlerden kaçmadı. Kentte 2017’de 8 bin 954 olan canlı doğan bebek sayısı 2018’de 8 bin 285’e, 2019’da 8 bin 79’a, 2020’de 7 bin 576’ya, 2021’de 7 bin 143’e, 2022’de ise 6 bin 674’e geriledi. Sivas’ta 2022’de dünyaya gelen 6 bin 674 bebeğin 3 bin 324’ünü erkek, 3 bin 350’sini ise kız oluşturdu. Sivas’ta; bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" 2022 yılında 1,46 çocuk olarak gerçekleşti. Türkiye’de bu oran ise 1,62 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı Sivas’ta 2022 yılında binde 10,5 oldu. Sivas’ta doğumlarını 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,6 olarak açıklandı.