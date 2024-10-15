Sivas’ın Zara ilçesinde 5 adet büyükbaş hayvanı çalıp satan zanlı Erzincan’da yakalandı.

27 Eylül 2024 tarihinde Sivas ili Zara ilçesi Aluçlubel köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldiği ve çalınan 5 adet büyükbaş hayvanın Erzincan iline getirildiğinin öğrenilmesine müteakip, İl Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT’lar tarafından yapılan istihbari ve saha araştırması neticesinde; Sivas ilinden çalınan 5 adet hayvanın Erzincan ilinde ikamet eden E.D. ve tüccarlık yapan H.B. isimli şahıslara satıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda 4 adet büyükbaş hayvan bulunarak 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 adet hayvanın ise Bayburt ilinde ikamet eden G.K. isimli şahsa satıldığı tespit edildi.

Hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren, aracılık eden ve hırsızlık malını satın alan şüpheliler H.B., E.D. ve G.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.