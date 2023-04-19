Sivas’ta Zimem Defteri satın alınması geleneği bu sene de devam ettirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin borç defterleri kapatıldı.

MÜSİAD Sivas üyeleri örnek bir çalışmaya imza attı. Konu hakkında açıklama yapan MÜSİAD Sivas Başkanı Uğur Görgen, yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyerek, “Biz MÜSİAD ailesi olarak kurulduğumuz günden beri mübarek Ramazan’ı Şerif içerisinde yardım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ramazan-ı Şerif’ten önce meydana gelen asrın felaketi olan depremde üyelerimizle tek yürek olarak yardımlarımızı bizzat üyelerimizle giderek elden teslim ettik. Rabbim böylesi felaketi bir kez daha göstermesin. MÜSİAD bayrağını teslim aldığımızdan beri geçen kısa zamanda bir çok güzel çalışmamız oldu. Bu sene de Zimem Defteri satın almak gibi çok anlamlı ve özel olan bir ecdat geleneğini de bu vesileyle devam ettiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Görgen, geleneksel iftar programlarını bu yıl yapmayarak iftar programı için ayrılan bütçeyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade ederek, “Yaşanan felaketle birlikte ülkemizde çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sebepledir ki geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programımızı bu yıl yapmayarak bu programa ayıracağımız bütçeyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın daha uygun olacağına karar verdik. Bu düşüncelerle üyelerimiz arasında bir yardım çağrısı başlatarak bu faaliyetimizi genele yaymaya çalıştık. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere hep birlikte destekte bulunduk. Toplanan paralar ile hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptık, hem de Zimem defteri satın alma geleneğimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.