Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2022’de zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı. Risk Merkezi´nden elde edilen bilgilere göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde bin 635 senede protesto çekildi.

Protesto edilen senetlerin 210’u Ocak’ta, 152’si Şubat’ta, 155’i Mart’ta, 151’i Nisan’da, 138’i Mayıs’ta, 128’i Haziran’da, 134’ü Temmuz’da, 141’i Ağustos’ta, 138’i Eylül’de, 107’si Ekim’de, 105’i Kasım’da, 76’sı Aralık’ta gerçekleşti.

Tutar 41 milyon lirayı aştı

TBB Risk Merkezi; protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2022’de protesto edilen senetlerin toplam tutarı 41 milyon 530 bin 780 lira oldu. Protesto edilen senet tutarının en fazla olduğu ay 7 milyon 581 bin lira ile Ocak, en az olduğu ay ise 1 milyon 820 bin lira ile Aralık oldu.