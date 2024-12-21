Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar yetenek alanı öğrencileri, "En Uzun Gece" temalı karma resim sergisi açtı.

Serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Şimşek, öğrencilerin eserlerini inceleyerek bilgi aldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen sergide yer alan 62 eser, karanlıkta parlayan neon boyalarla özel bir teknik kullanılarak hazırlandı. Bu özelliğiyle karanlıkta görünür olan resim çalışmaları büyük beğeni topladı. Vali Şimşek, serginin hazırlanmasında emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.