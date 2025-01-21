Sivas’ta bir köftecinin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın öğle saatlerinde Alibaba mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında meydana geldi. Mahalledeki köfteci dükkânı işleten bir esnafın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlara hemen durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olayla ilgili alarma geçen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.