Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ‘Arıcılık Kursu’ 113 kursiyerin katılımı ile başladı. İl Müdürü Seyit Yıldız ve Şube Müdürleri devam eden kurstaki kursiyerlere ziyarette bulundu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ziyarette kursiyerlerle sohbet ederek Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında da bilgiler verdi. Yeni destekleme modeli ve üretim planlaması ile hem bitkisel hem hayvansal ve hem de su ürünleri üreticilerinin geleceğe dair planlamalarını yapabildiği, aile işletmelerinin güçlendirildiği ve yönlendirici kriterlerle verim artışının sağlandığı bir sistem hedeflendiği açıklandı. Ayrıca Sivas Merkez ve 16 İlçesinde her hafta 3’er köy belirlenerek toplamda 51 köyde Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme modelinin anlatıldığı söylendi.

Kursların bireyler üzerinde oluşturulmak istenilen amaçlarından bahseden Yıldız, "Düzenlemiş olduğumuz kurslarımızda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra bireylerin bilgi, birikim ve istihdam edilebilirliklerini ve ayrıca becerilerini de bu arada geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak maksadıyla da çeşitli kurslar düzenlemekteyiz. Arıcılık kursumuzda düzenlemiş olduğumuz kurslardan bir tanesi" dedi.

Kurs süresince eğitimciler tarafından verilecek eğitime değinen Seyit Yıldız, "Arı bireyleri, arı ürünleri, ilkbahar bakımı, sonbahar bakımı, kışlatma, arı ırkları, hastalık ve zararlılar, Dünyada ve Türkiye’de arıcılık, bal üretimi ve hasadı gibi konularda teorik bilgiler verilecektir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sonucunda istihdam olacak her faaliyete katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Kurumlar el birliği ile vatandaşlarımızın istihdamına yönelik programlar, projeler geliştiriyor, bu projeleri de her kurum elinden geldiği kadar destekliyor. Bu kursun İlimiz ve Ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.