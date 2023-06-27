Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta nisan ayında 178 bin 642 olan motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs ayında 179 bin 543’e ulaştı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 94 bin 55’ini otomobil, 35 bin 422’sini traktör, 28 bin 616’sını kamyonet, 10 bin 128’ini motosiklet, 6 bin 415’ini kamyon, 3 bin 20’sini minibüs, bin 262’sini otobüs, 625’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 699 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta mayıs ayında 6 bin 699 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 678’ini otomobil, bin 21’ini kamyonet, 493’ünü traktör, 267’sini motosiklet, 70’ini minibüs, 142’sini kamyon, 16’sını otobüs, 12’sini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.