Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre; Sivas’ta motorlu kara taşıtı sayısı Şubat ayında 176 bin 870’e ulaştı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 92 bin 925’ini otomobil, 35 bin 102’sini traktör, 28 bin 285’ini kamyonet, 9 bin 303’ünü motosiklet, 6 bin 373’ünü kamyon, 3 bin 12’sini minibüs, bin 260’ını otobüs, 610’unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 259 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Şubat ayında 4 bin 259 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 958’ini otomobil, 688’ini kamyonet, 339’unu traktör, 66’sını motosiklet, 53’ünü minibüs, 122’sini kamyon, 27’sini otobüs, 6’sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu.