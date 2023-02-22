Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta motorlu kara taşıtı sayısı yeni yılın ilk ayında 176 bin 268’e ulaştı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 92 bin 627’sini otomobil, 35 bin 19’unu traktör, 28 bin 168’ini kamyonet, 9 bin 228’ini motosiklet, 6 bin 351’ini kamyon, 3 bin 9’unu minibüs, bin 257’sini otobüs, 609’unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 885 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2023 yılı Ocak ayında 5 bin 885 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 114’ünü otomobil, 936’sını kamyonet, 477’sini traktör, 86’sını motosiklet, 93’ünü minibüs, 138’ini kamyon, 33’ünü otobüs, 8’ini de özel amaçlı araçlar oluşturdu.