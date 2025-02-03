Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından erkek öğrencilere yönelik düzenlenen ara tatil gençlik kampı sona erdi. Kampa kalan öğrenciler, 3 gün boyunca İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri eşliğinde Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Hamidiye Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kamp boyunca milli ve manevi değerler eğitimi, kitap okuma saatleri ve sohbet halkaları gibi çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlandı.

Gençlik kampına katılan üniversite öğrencileri ile lise ve ortaokul öğrencileri için Merkez Hafız Mehmet Altıntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu Toplantı Salonu’nda kapanış programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Gençler, bir ülkenin hazinesi, gelecekteki gücü, ufku ve umududur. Toplumların ayakta kalmasını ve bekasını sağlayan en önemli güç; millî ve manevî değerlerine bağlı, özgüven sahibi, gayretli ve nitelikli bir genç nüfusa sahip olmaktır. Gençlerimize rehberlik etmek, onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kampla birlikte, gelecek vadeden gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen din görevlilerine, kamplara katılan gençlerimize ve onlara destek olan ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda kampa katılan öğrencilere, çeşitli hediyeler takdim edildi.