Sivas’ta AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı öncülüğünde 2023 seçimlerinde sandıklarda görev alacak bin 800 sandık kurul görevlileri ve teşkilat üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi, toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz “Ya 6’lı masaya bir sekreter seçeceğiz. Ya da bu aziz millete bir lider seçeceğiz” dedi.

İki gün süren toplantının açılış konuşmasını Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay yaptı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi, İl Koordinatörü Halil Ürün, Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı.

“Bu seçim Türkiye’nin tarihini değiştirecek”

Toplantıda konuşan AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, bu seçimin Türkiye’nin tarihini değiştireceğine vurgu yaparak, “Her seçimin bir önceki seçimden daha önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu seçimin Türkiye’nin tarihini değiştirecek bir seçim olduğunun hepimiz farındayız. Biz bu programı yaklaşık 3 buçuk sene önce göreve geldiğimizde 2019 senesinde sandıkta görev yapan başkanlarımızla yapmak istemiştik. Ama pandemi süreci ve şartlardan dolayı bu programı gerçekleştiremedik. Dün ve bugün olmak üzere iki etapta toplam bin 800 tane sandık yönetim kurulu üyemizle bir araya geldik. Hasbihal etme ortamımız oldu. Sandıklarla alakalı kıymetli büyüklerimiz bilgiler verdi. Sandık namustur. 2019 da nasıl sandığa sahip çıktıysak Allah nasip ederse 2023 seçimlerinde de sandıklarımıza sahip çıkacağız. Dün ve bugün bin 800 tane sandık yönetim kurulu üyelerimizin hepsinin ortak bir paydası var. Birincisi Sivas ikincisi vatan üçüncüsü bayrak ve en sonuncusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kimse görev beklemeden bu saatten sonra mahallesindeki komşusuna, eşine dostuna, esnaf arkadaşlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı davasını anlatmaya davet ediyorum” dedi.

Yılmaz, “Dünyada ki en önemli seçim olacak”

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise konuşmasında önümüzdeki seçimin 2023 yılında dünyadaki en önemli seçim olduğunu belirterek, “Sivas her zaman bu milletin hakkını hukukunu her zeminde koruyan insanların yanında durdu. Şimdi çok önemli bir seçime gidiyoruz. Gerçekten seçimlerin anası her seçimde böyle diyorduk ama bakın bu seçim 2023de yapılacak dünyadaki seçimlerin en önemlisi. Amerika’nın gazetesi var ‘Wall Street Journal’ diye. Bu gazeteye göre, 2023’de dünyada birçok seçim yapılacak. Bu seçimler içerisinde en önemlisi Türkiye’de yapılan seçimdir. Ola ki kafasında sorular olan olabilir. Pandemiden geçtik. Savaş sürecinden geçtik. Sorusu olanlara şunu sormak lazım. İstikrar istiyor muyuz? Hizmet siyaseti devam etsin diyor muyuz? Aile değerleri korunsun diyor muyuz? Bunların hepsi AK partidir. İçerde özgüven dışarda itibar olsun diyor muyuz? Bu da Ak partidir.” dedi.

“Seçime 4 ay kaldı”

Yılmaz, seçim takvimi güncellenirse seçimlere 4 ay gibi bir zaman kaldığını ifade edip, “Haziranda seçimi yaparsak 5 ay mayısa güncellenirse 4 aylık bir süremiz kaldı. Sandığa gidince karar vermeniz gereken husus şu olacak. Ya 6’lı masaya bir sekreter seçeceğiz. Ya da bu aziz millete bir lider seçeceğiz. Tercihimiz ne olur? İnanıyorum ki bu vatanı, milleti, devleti ve bayrağı öne koyan Sivaslıların tercihi bu ülkeye bir lider seçmektir. Bilin ki Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin lideri değildir. Kosova’ya gidin. Bosna Hersek’e gidin miting yapar. Hangi coğrafyaya giderse gitsin. Mazlum milletlerin umududur. Bizim geleneksel sözümüz olan ‘Türkler Beklenendir’ sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Sivas bu ana kadar çok büyük destek verdi. O desteğini artırarak devam ettirecektir diyorum. Tekrar geldiğiniz için Ak Parti’ye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.