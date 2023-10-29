Sivas’ın İmranlı ilçesinde aç kalan ayılar köy meydanına inerek meyve ağacına tırmandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköy’ün muhtarı Temur Kılıç, kameraları incelerken gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde 4 ayının köy meydanında dolaştığı görüldü. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen ayılar, bir süre köy meydanında dolaştıktan sonra elma ağacını fark etti. Ayılardan biri meyve ağacına tırmanarak meyve yedi. Diğer ayılar da yere düşen meyvelerden nasiplendi. O saatte köy meydanında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Karınlarını doyuran ayılar bir süre sonra gözden kayboldu.

Köy muhtarı Kılıç, kameraları incelerken ayıları fark ettiğini belirterek, "Köyümüzde bulunan kameraları inceledikten sonra köyün ortasında 4 tane ayı fark ettim. Doğada yiyecek bulamayan ayılar köyde bulunan elma ağaçlarına tırmanıp meyvelerini yedikten sonra gözden kayboldular" dedi.