Sivas’ın Suşehri ilçesinde kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp 9 kişiyi dolandıran 4 şahıs yakalandı.

Evlenmek istediği kadının ailesine kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi Evlenmek istediği kadının ailesine kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtan şahıslarca Sivas, Osmaniye ve Kastamonu’da toplamda 9 kişinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinde 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.P., Ö.A., N.K. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 11 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 adet sim kart, 1 adet kayıt cihazı, çeşitli evrak ve banka dokümanı, banka ve kredi kartının yanı sıra, 19 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si hakkında adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha