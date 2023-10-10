Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), bu yılın Ocak-Ağustos döneminde “Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri” ile ilgili elde ettiği verileri açıkladı.

TOBB´dan derlenen bilgilere göre Sivas´ta 8 ayda toplam 237 şirket, 17 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bahsi geçen zaman dilimi içerisinde 52 şirket ve 17 kooperatif tasfiye edilirken 52 şirket, 7 kooperatif ve 60 gerçek kişi ticari işletmesi de kapatıldı. Sivas´ta yılın Ocak-Ağustos aylarında kurulan 237 şirketin sermayesi 277 milyon 990 bin lira olarak açıklandı.