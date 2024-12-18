Sivas’ta 44 yaşındaki inşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Nazım Ecer dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ecer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ecer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazım Ecer’in bugün ikindi vakti Ay Yıldız Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuları Tekke Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.