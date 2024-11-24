Sivas’ta 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi, Öğretmenler Günü’nde düzenlenen törenle açıldı.

27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi’nin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, açılışta yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, ”Öğretmenler Günü’nde bu güzel Millet Bahçesi’ni Sivas’a kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazıları belediyelere neden kayyum atanıyor diye soruyorlar. Belediyeler anayasayı ve yasaları tanımazsa, kendi milletini tanımayıp PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse kayyum atanması kaçınılmaz olur. En son Tunceli ve Ovacık sözde belediye başkanları terör örgütü üyeliğinden 6’şar yıl hapis cezası almıştır” dedi.

“Tam 57 bin metrekarelik bir alan”

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivas’a kazandırdıkları Millet Bahçesi’nin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “27 Haziran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya Kongresi’nden sonra Erzurum’a gitmeden önce Sivas’a geldiği tarihtir. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebi ile bereketli bir gün. Tam 57 bin metrekarelik bir yerde spor, eğitim ve sosyal alanlara kadar çok geniş bir konsepte mekanı şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.