Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bin 551 yerleşim yerinin yolları açılırken, 226 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 551 yerleşim yerinin yolu kardan temizlendi. Bugün itibarıyla il genelinde 226 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.