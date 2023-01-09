Sivas’ta koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2023 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı.

Sivas’ta koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2023 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı.

Senenin ilk kuzularının doğumu küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Ocak ayının ilk haftalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetiştiriciler tarafından koyunlar meralarda otlatılmaya devam ediyor. Kuzulama döneminin başlamasıyla doğumu gerçekleşen koyunlar ise kuzularıyla birlikte ağıllarda bırakılıyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Kurtlukaya köyünde eşi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tülay Kaplan ise eşi merada koyun otlatırken ağıllarda yeni doğan kuzulara tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Kaplan, kuzulama sürecinin Nisan ayına kadar devam edeceğini söyleyerek, 200’e yakın koyunlarının kuzulayacağını belirtti.

“Bebek gibi bakıyoruz”

Kaplan, yeni doğan kuzuların bakıma muhtaç olduğu için adeta bebek gibi ilgilenmek gerektiğini ifade ederek, “2023 yılının ilk kuzuları dünyaya geldi. Bu sene hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gittiği için koyunlarımız hala merada otluyor. Yavrulayan koyunlarımızı evde bakıyoruz. Kuzularımıza bakıma muhtaç oldukları için bebek gibi bakıyoruz. Kuzularımız doğmaya başladığı için mutluyuz. Bazı koyunlar kuzusunu kabul etmiyor. O tür durumlarda biberonla besliyoruz. Kuzulama süreci Nisan ayına kadar devam edecek ve 200’e yakın kuzulayacak koyunumuz var” şeklinde konuştu.

“Kadın isterse her şeyi başarır”

Kaplan, hayvan yetiştiriciliğinin bakıldığında erkek işi olarak görünsede severek yapıldığı sürece kadınların her işin üstesinden gelebileceğini söyleyerek, “Bu iş bakıldığında erkek işi fakat severek yaptığım için bunlarla birlikte hoş zaman geçiriyorum. Eşim meradayken koyun ve kuzularımızın yemlerini, sularını ve altlarının temizliğini ben yapıyorum. Kadın her şeyin üstesinden gelebilir. Biz bir öğünümüzü atlatabiliriz fakat bu hayvanların öyle bir şansı yok. Bunlar da bebekler gibi 3 öğün saatiyle yemek zorundalar” ifadelerini kullandı.