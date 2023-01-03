Sivas’ta 2022 yılı içerisinde narkotik suçlardan dolayı 976 kişi ve asayiş olaylarına karışan 2 bin 3 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Sivas’ta 2022 yılı içerisinde narkotik suçlardan dolayı 976 kişi ve asayiş olaylarına karışan 2 bin 3 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 2022 yılı içerisinde sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda; 149 kilo esrar, 426 gram bonzai, 930 adet ecstasy, 12.8 kilo eroin, bin 345 gram metamfetamin ve 10 bin 387 adet narkotik hap, 75 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 72 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 207 adet taşınması yasak olan kesici ve delici alet ele geçirildi. Narkotik suçlara karışan 976, asayiş olaylarına karışan 2 bin 3 kişi hakkında adli ve idare işlem yapıldı.