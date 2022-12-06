Sivas’ta 15 bin 828 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanıyor.

Sivas’ta 15 bin 828 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985’e çıkardı. Bakanlığın yürüttüğü tüm çalışmaların başarılı bir şekilde uygulandığı Sivas’ta ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yemek imkanından 15 bin 828 öğrenci faydalanıyor.

“9 bin’den 15 bin 828’e çıktı”

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas’ta ücretsiz yemek imkanından faydalanan öğrenci sayısını arttırmaya devam edeceklerini belirtip, “Eğitimde öğrencilerimizin zihnen, ruhen ve fizikken gelişmeleri esastır. Tabi bakanlığımızın öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak için çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Bunları da sosyal politikalarla desteklemektedir. Bunlardan biriside ücretsiz yemek konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı’mız ücretsiz yemekten faydalanan Türkiye’de 1.5 milyon civarında olan öğrenci sayısını bu yıl 1 milyon 796 bin 985 öğrenciye çıkardı. Aynı doğrultuda ilimizde de ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayımız 9 binden 15 bin 828’e çıktı. Eğitimde niteliği arttırmak için yapılan çalışmalar ilimizde de tüm hızıyla devam etmektedir. Bizim ayrıca eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak için pansiyonda kalan öğrencilerimiz, bunun yanında okul öncesi dezavantajlı 4 okulumuzda öğle yemeği verilmektedir. Yine okullar bölgesinde belediyemizle yaptığımız iş birliği neticesinde yaklaşık bin 500 öğrenciye öğle yemeği çıkarılacaktır. Tüm bu çalışmalarımızı öğrencilerimizin daha iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak için devam ettiriyoruz” dedi.

"Bütçemizi rahatlatıyor"

Sivas Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Sadet Taşıdı, ücretsiz yemek yemenin maddi açıdan kendilerine fayda sağladığını belirterek, “Biz burada sabah, öğle, akşam ve ara öğün olmak üzere toplamda 4 öğün yemek yiyoruz. Ben bunun için bakanlığımıza, müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepsi ellerinden geldiği en iyi şekilde hizmet ediyorlar. Öğretmenlerimizle aile gibiyiz. Burada çalışanlarda bize gerçekten çok iyi davranıyorlar. Yemeklerimiz çok güzel, hem temiz hem de lezzetli çıkıyor. Normalde dışarıda yemekler fiyatları çok arttı. Burada ücretsiz yemek bütçemiz açısından hem biz hem de ailemiz için çok önemli bir hale geliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sivas Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mustafa Şerbet, yemeklerin sağlıklı ve hijyenik olduğunu ifade ederek, “Burada pansiyonda kalan arkadaşlarımız devamlı olarak konaklama ve aynı şekilde ücretsiz olarak yemek yeme hakkına sahipler. İmkanlarda gayet memnunuz. Bakanlığımızın bize sağladığı imkanlar sayesinde burada çok rahat bir şekilde çeşitli yemekler yiyoruz. Çeşitliliğin yanı sıra sağlık ve hijyende söz konusu. Steril bir ortamda yemek yiyoruz. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.