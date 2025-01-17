Sivas il genelinde de 689 okul ve 6 bin 307 derslikte eğitim gören 108 bin 981 öğrenci karne ve gelişim raporlarını alarak2 haftalık yarıyıl tatiline merhaba dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel İdare İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Okulun 1. sınıf öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı ile karşılanan Vali Şimşek, sınıflara geçerek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Maarif eğitim modeli kapsamında bu yıl ilk kez 1.sınıf öğrencileri için hazırlanan Gelişim Raporlarını minik öğrencilere veren Vali Şimşek, diğer sınıfları da gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinen Şimşek, ara tatili iyi geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Şimşek “Yoğun bir emeğin, azmin ve başarının dolu dolu geçtiği bir dönemi daha geride bıraktık. Hepinizi gayretleriniz ve özveriniz için gönülden tebrik ediyorum. İkinci dönem enerjinizi yenileyerek buluşmak dileğiyle!” dedi.

Okullarımızda ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Vali Yılmaz Şimşek, okul ziyaretinin ardından evde eğitim gören 1. Sınıf öğrencisi Turan Emre Şahinol ile evde eğitim gören 5. Sınıf öğrencisi Göktürk Takcı’yı da hanelerinde ziyaret ederek karnelerini verdi.