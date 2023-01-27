DG Sivasspor’un yeni transferi Samu Saiz, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor’un yeni transferi Samu Saiz, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Samu Saiz, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.