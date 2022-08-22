İsrailli oyuncu Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumuna gelerek Sivasspor-Alanyaspor maçı öncesi taraftarı selamladı. Taraftarlar ise Saba’yı alkışladı.

Bir süredir Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi’nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba’yı kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, transferde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

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