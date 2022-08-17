Sivasspor’un Malmö kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Sivasspor’un eleme turu ilk maçında Malmö ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Murat Paluli kamp kadrosunda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele olacak DG Sivasspor’da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Murat Paluli yer almadı.

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