Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları sosyal medya hesaplarından iki kaptanın fotoğrafını paylaşarak, "Ziya Erdal ve Hakan Arslan erzak paketleme çalışmalarında yer aldı" notunu ekledi.

Ziya ve Hakan, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek, depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti.

Sivas, deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Bu çalışmalara Sivasspor’un kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan da katıldı. İki kaptan, Sivas’taki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

DG Sivasspor’un kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan, Sivas’taki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

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