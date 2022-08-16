24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, yeni başlayan Danimarka Ligi’nde 4 maçta oynadı. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 8 asist katkısı sağladı. Genç sol açık, sağ kanatta da görev alabiliyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da bizzat istediği oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, rotasını Danimarka’ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Tosin Kehinde için Randers ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.