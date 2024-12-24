Manisa FK’da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı Manisa FK’da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı

Sivasspor’un devre arası kamp programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. hafta maçında sahasında Samsunspor’u ağırlayan Sivasspor, bu maçın ardından 5 gün izin yapacak. İznin sona ermesiyle birlikte Yiğidolar, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek’te toplanarak Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde devre arası kampına başlayacak.

10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek. Kampın ardından Sivas’a dönecek Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: iha