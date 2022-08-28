Sivasspor’un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor’da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

Konyaspor ile Fenerbahçe 43. randevuda

Konyaspor ile Fenerbahçe 43. randevuda

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı.

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