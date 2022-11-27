Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 17.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.