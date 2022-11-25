Kırmızı-beyazlı takımın kafilesinde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan başarılı futbolcu Dia Saba da yer aldı. Kafilede şu isimler bulunuyor:

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Antalya Belek’te kamp yapacak olan Sivasspor’un kamp kafilesi belli oldu.

Şenol Güneş: "Brezilya gibi bir oyun istiyorum"

Şenol Güneş: "Brezilya gibi bir oyun istiyorum"

DG Sivasspor’un Antalya Belek’te yapacağı kampın kafilesi açıklandı. Kafilede takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan İsrailli oyuncu Dia Saba da yer aldı.

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