Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada izne çıkan Sivasspor, Antalya Belek’te toplanarak bugün öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ve yardımcılarının da hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan Yiğidolar ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada izne çıkan Sivasspor, Antalya Belek’te toplanarak bugün öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ve yardımcılarının da hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan Yiğidolar ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.