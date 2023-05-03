DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

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Futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek oldu.