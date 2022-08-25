DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.

DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Sivasspor - Malmö mücadelesi öncesi dostluk yemeği Sivasspor - Malmö mücadelesi öncesi dostluk yemeği

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.