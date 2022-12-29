Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi sahada ısınma yapan takımlarına da destek tezahüratlarında bulundular.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Galatasaray maçına ilgi olduğu görüldü.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu.

DG Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

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