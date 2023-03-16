Bunlar da ilginizi çekebilir

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Pınar Karşıyaka evinde bir başka

Pınar Karşıyaka evinde bir başka

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek vermek için hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalya devi Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.