Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 5 yaptı. Gradel 5 golün 2’sini Spor Toto Süper Lig’de attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nun 6. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü futbolcu Max Gradel’den geldi. Maçın 28. dakikasında Gradel, penaltıdan topu ağlara gönderdi. Gradel attığı golün ardından arkadaşları ile sevinç yaşadı.

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Slavia Prag ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 5’e çıkarttı.

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