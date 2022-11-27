Sivasspor’un genç oyuncusu Mehmet Albayrak’ın annesi vefat etti.

Sivasspor’un genç oyuncusu Mehmet Albayrak’ın annesi vefat etti.

DG Sivasspor’da genç oyuncu Mehmet Albayrak’ın annesi hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mehmet Albayrak’ın annesi Fatma Albayrak’ın Adana’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Fatma Albayrak’a yüce Allah’tan rahmet, başta sporcumuz Mehmet Albayrak olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.