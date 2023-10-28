Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Caner Osmanpaşa’nın babası Nurettin Osmanpaşa hayatını kaybetti.

Sivasspor’un 35 yaşındaki defans oyuncusu Caner Osmanpaşa’nın babası Nurettin Osmanpaşa hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, futbolcu Osmanpaşa’nın babasının vefat ettiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol A takımı sporcularımızdan Caner Osmanpaşa’nın babası Nurettin Osmanpaşa’nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivasspor Kulübü olarak, merhum Nurettin Osmanpaşa’ya yüce Allah’tan rahmet, başta Osmanpaşa ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”