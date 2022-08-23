DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşan Kerem Atakan Kesgin’e teşekkür etti.

Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin’in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.