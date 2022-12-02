Mücadele takımın gollerini 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 42. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Yedekler ise; Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli,Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Armin Derlek ve Emre Gökay yer aldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay sahaya; Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Kader Keita, Ahmed Musa, Karol Angielski ve Mustapha Yatabare ilk 11’iyle çıktı.

Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay, Hidayet Zeybek ve Gökberk Çelikbaş üçlüsü yönetti.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Arnavut Ligi ekibi Partizani ile karşılaştı. Oynanan mücadeleden Yiğidolar 2-0 galip ayrıldı.

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