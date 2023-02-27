DG Sivasspor Kulübü, futbolun siyasetten uzak kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür" ifadelerine yer verdi.

DG Sivasspor Kulübü, futbolun siyasetten uzak kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür" ifadelerine yer verdi.

Sivasspor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Karşı karşıya kaldığımız büyük doğal afet, deprem bölgesinde büyük can kaybı ve yıkıma sebep olduğu gibi tüm ülkede de derin üzüntüye ve ağır travmaya yol açmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile çalışmalarına devam ederken diğer tüm kurum, kuruluş ve insanlarımız da olağanüstü bir dayanışma ile fedakarca bu çabaya katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturması en büyük temennimizdir. Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileklerken, bölgede hizmet sunan, bölgeye destek veren her kişi ve kuruluşa derin şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz" denildi.