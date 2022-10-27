36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. Yatabare 4 golün 1’ini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 2 golü deneyimli futbolcu Mustapha Yatabare’den geldi. Maçın 22 ve 73. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yatabare attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.

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