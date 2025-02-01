Sivasspor, Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic’in transferinde sona yaklaştı.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Güney Kıbrıs’ta Omonia forması giyen Simic transferinde sona yaklaştı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Veljko Simic transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Simic, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025’te bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.