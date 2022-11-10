Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.