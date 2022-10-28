DG Sivasspor Kulübü deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi’nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiğini duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi’nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Çiftçi’nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”