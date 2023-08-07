Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu’nun ilk haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Kuvvet ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenman sınırlı alan oyun ile sona erdi.

Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.