EY Sivasspor’un 26 yaşındaki oyuncusu Rey Manaj, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’de Pendikspor FK ile karşılaşan Sivasspor’da Rey Manaj attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11’de başlayan Manaj, 57. dakikada Emrah Başsan’ın pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Manaj böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 6 maça çıkan Manaj, 5 kez 11’de görev aldı. Manaj bu müsabakalarda 378 dakika oyunda kaldı.